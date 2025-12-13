Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня 14 декабря временами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что ночью и утром в некоторых пригородных районах вероятны кратковременные дожди со снегом.

Температура воздуха опустится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.