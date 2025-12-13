Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 13 декабря, 2025
    • 13:43
    Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня 14 декабря временами ожидаются осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что ночью и утром в некоторых пригородных районах вероятны кратковременные дожди со снегом.

    Температура воздуха опустится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

    Лента новостей