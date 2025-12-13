WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 13 dekabr, 2025
    • 13:01
    Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 14-ü günün birinci yarısında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısa müddətə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var.

    Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı enəcək.

    Hava proqnozu
    Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

