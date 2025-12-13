WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Almaniyada polis milad yarmarkasından təxminən 120 nəfəri təxliyə edib

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 14:06
    Almaniyada polis milad yarmarkasından təxminən 120 nəfəri təxliyə edib

    Polis Almaniyanın Duderştatd şəhərində milad yarmarkasından təxminən 120 nəfəri potensial təhlükə səbəbindən təxliyə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Bild qəzeti yazır.

    Buna səbəb kimi potensial terror təhlükəsi haqqında məlumat olub. Şahidlər gənc bir oğlanın odlu silahla gördüklərini bildiriblər. Şahidlərin sözlərinə görə, oğlan 17-20 yaşlarda ola bilərdi.

    Silahın həqiqi olub-olmadığı hələlik məlum deyil. Şübhəlinin axtarışları davam edir.

    В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка

