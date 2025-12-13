Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edib
Region
- 13 dekabr, 2025
- 18:04
Belarus Ukraynanın beş vətəndaşını azad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkədə bildirib.
"Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirill Budanov Belarusda olan mülki şəxslərin azad edilməsi üçün xüsusi tədbirin hazırlanması barədə detalları yayıb. ABŞ-nin fəal rolu və kəşfiyyat əməkdaşlığımız sayəsində indi yüzə yaxın insan, o cümlədən beş ukraynalı azadlığa çıxır ", - Zelenski qeyd edib.
Qeyd edək ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko amerikalı həmkarı Donald Trampla əldə olunmuş razılaşmalar çərçivəsində və onun xahişi ilə müxtəlif ölkələrin 123 vətəndaşını əfv edib.
Son xəbərlər
18:15
Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirirXarici siyasət
18:04
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıbHadisə
18:04
Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edibRegion
17:57
Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıbRegion
17:56
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıbBiznes
17:55
Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölübDigər ölkələr
17:53
Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilibKomanda
17:47
Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsullar idxalına çəkdiyi xərci 1,5 % artırıbBiznes
17:37