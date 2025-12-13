Зеленский: В Беларуси освобождены пять заключенных граждан Украины

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Из Беларуси возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

    "Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, которые находились в Беларуси. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев", - отметил он.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран.

