Зеленский: В Беларуси освобождены пять заключенных граждан Украины

Из Беларуси возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, которые находились в Беларуси. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев", - отметил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран.