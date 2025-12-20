İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 20 dekabr, 2025
    • 14:38
    Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

    Bakıda və bölgələrdə keçirilən tədbirlərlə ötən gün pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha 14 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onlardan müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.

