Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 14:38
Bakıda və bölgələrdə keçirilən tədbirlərlə ötən gün pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha 14 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlardan müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.
