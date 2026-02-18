İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 17:05
    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo Olimpiya Oyunlarında qazandığı qızıl medalların sayına görə ikinci pilləyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı hazırda İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında komanda sprint yarışında həmyerlisi Eynar Hedeqart ilə birlikdə qalib gəlib.

    Bu, Klebonun karyerasında 10-cu Olimpiya "qızıl"ı olub.

    O, qazandığı qızıl medalların sayına görə 9 dəfə bu mükafata sahib çıxan idmançıları geridə qoyub. Bunlar SSRİ gimnastı Larisa Latınina, amerikalı üzgüçü Keti Ledeki , finlandiyalı atlet Paavo Nurmi, amerikalı üzgüçülər Mark Spitz və Kaleb Dressel, həmçinin amerikalı atlet Karl Lyuisdir.

    Hazırda Olimpiya Oyunları tarixində Klebodan daha çox qızıl medal qazanan yeganə idmançı amerikalı üzgüçü Maykl Felpsdir. Felps karyerası ərzində 23 dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Olimpiada Qızıl medal Yohannes Klebo XXV Qış Olimpiya Oyunları Maykl Felps

    Son xəbərlər

    17:16

    Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    17:16

    AQTA Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı məlumat yayıb

    Sağlamlıq
    17:11

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    17:07

    Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    17:05

    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Futbol
    16:57
    Foto

    Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşüb

    Maliyyə
    16:55

    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:55

    Nazirliyin sosial layihəsi üzrə daha 15-dək mənzil satılıb

    Sosial müdafiə
    16:55

    "Xankəndi"nin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti