Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub
- 18 fevral, 2026
- 17:05
Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo Olimpiya Oyunlarında qazandığı qızıl medalların sayına görə ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı hazırda İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında komanda sprint yarışında həmyerlisi Eynar Hedeqart ilə birlikdə qalib gəlib.
Bu, Klebonun karyerasında 10-cu Olimpiya "qızıl"ı olub.
O, qazandığı qızıl medalların sayına görə 9 dəfə bu mükafata sahib çıxan idmançıları geridə qoyub. Bunlar SSRİ gimnastı Larisa Latınina, amerikalı üzgüçü Keti Ledeki , finlandiyalı atlet Paavo Nurmi, amerikalı üzgüçülər Mark Spitz və Kaleb Dressel, həmçinin amerikalı atlet Karl Lyuisdir.
Hazırda Olimpiya Oyunları tarixində Klebodan daha çox qızıl medal qazanan yeganə idmançı amerikalı üzgüçü Maykl Felpsdir. Felps karyerası ərzində 23 dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.