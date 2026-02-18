Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb
Maliyyə
- 18 fevral, 2026
- 17:11
2025-ci ildə Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 65,4 milyard manat məbləğində 3 661 ədəd əqd bağlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 35,8 % və 2,7 % azdır.
Ümumilikdə, hesabat dövründə banklararası bazarın təminatsız sektorunda aktivlik davam edib. Bu əməliyyatların 95%-i 1-3 günlük olub.
