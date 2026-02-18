İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    • 18 fevral, 2026
    • 17:11
    Azərbaycan bankları Bloomberg ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    2025-ci ildə Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 65,4 milyard manat məbləğində 3 661 ədəd əqd bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 35,8 % və 2,7 % azdır.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə banklararası bazarın təminatsız sektorunda aktivlik davam edib. Bu əməliyyatların 95%-i 1-3 günlük olub.

    Blumberq Azərbaycan bankları “Pul Siyasəti İcmalı

    Son xəbərlər

    17:16

    Macarıstan Ukraynaya dizel yanacağı ixracına qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    17:16

    AQTA Ramazan ayında düzgün qidalanmaqla bağlı məlumat yayıb

    Sağlamlıq
    17:11

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 3 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    17:07

    Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    17:05

    Norveç təmsilçisi Olimpiadalar tarixində ən çox qızıl medal qazanan ikinci idmançı olub

    Futbol
    16:57
    Foto

    Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşüb

    Maliyyə
    16:55

    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:55

    Nazirliyin sosial layihəsi üzrə daha 15-dək mənzil satılıb

    Sosial müdafiə
    16:55

    "Xankəndi"nin məşqçilər korpusunda yeni təyinat olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti