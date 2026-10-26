"Neftçi" ilə oyun "Turan Tovuz" üçün əlamətdar olub
Futbol
- 26 oktyabr, 2026
- 11:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Misli Premyer Liqasının IX turu "Turan Tovuz" üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Neftçi" ilə səfər görüşü (1:1) Qərb təmsilçisinin liqada 150-ci oyunu olub.
74 dəfə evdə, 76 dəfə səfərdə meydana çıxan komanda 58 qələbə qazanıb, 42 heç-heçə edib və 50 dəfə uduzub. 186 qol vuran Tovuz təmsilçisi 174 top buraxıb.
Turnirin tarixinə 150 və daha çox oyun keçirən 26-cı komanda kimi düşən qərblilərin ilk matçı 2022-ci il avqustun 8-də evdə "Qəbələ"yə qarşı olub – 0:2.
Son xəbərlər
12:38
Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olubFərdi
12:37
Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıbMaliyyə
12:34
Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edibMədəniyyət siyasəti
12:32
Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblarMədəniyyət siyasəti
12:28
Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklərDigər ölkələr
12:25
Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayırDigər
12:24
Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
12:23
Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaqMədəniyyət siyasəti
12:20
Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaqEkologiya