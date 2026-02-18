Азербайджанские банки сократили количество операций в системе Bloomberg почти на 3%

Азербайджанские банки заключили в 2025 году в торговой системе Bloomberg 3 661 сделку на сумму 65,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, это соответственно на 2,7% и 35,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

В целом, в отчетный период активность в необеспеченном секторе межбанковского рынка продолжалась, при этом 95% операций осуществлялись сроком на 1–3 дня.