    Азербайджанские банки сократили количество операций в системе Bloomberg почти на 3%

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 17:34
    Азербайджанские банки сократили количество операций в системе Bloomberg почти на 3%

    Азербайджанские банки заключили в 2025 году в торговой системе Bloomberg 3 661 сделку на сумму 65,4 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно документу, это соответственно на 2,7% и 35,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

    В целом, в отчетный период активность в необеспеченном секторе межбанковского рынка продолжалась, при этом 95% операций осуществлялись сроком на 1–3 дня.

