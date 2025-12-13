WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilib

    Komanda
    • 13 dekabr, 2025
    • 17:53
    Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilib

    Kişi və qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatında II turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında "Qarabağ" "Azəryol"u (31:21), "Bakı" "Dinamo"nu (40:26), "Kür" "Təhsil"i (38:28) məğlub edib.

    Qadınların mübarizəsində "Kür" "Bakı"nı (54:11), "İdman Akademiyası" "Təhsil"i (43:16), "Azəryol" "Qarabağ"ı (46:27) üstələyib.

    həndbol Azərbaycan çempionatı

