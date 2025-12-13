Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilib
Komanda
- 13 dekabr, 2025
- 17:53
Kişi və qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatında II turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında "Qarabağ" "Azəryol"u (31:21), "Bakı" "Dinamo"nu (40:26), "Kür" "Təhsil"i (38:28) məğlub edib.
Qadınların mübarizəsində "Kür" "Bakı"nı (54:11), "İdman Akademiyası" "Təhsil"i (43:16), "Azəryol" "Qarabağ"ı (46:27) üstələyib.
Son xəbərlər
18:15
Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi eyni anda bir neçə strateji marşrutu birləşdirirXarici siyasət
18:04
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıbHadisə
18:04
Zelenski: Belarus həbsdə olan beş Ukrayna vətəndaşını azad edibRegion
17:57
Moskva ətrafında aerodromda təyyarə qəzaya uğrayıbRegion
17:56
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 %-ə yaxın azaldıbBiznes
17:55
Kamboca ilə sərhəddə 14 tailandlı hərbçi ölübDigər ölkələr
17:53
Azərbaycan həndbol çempionatlarında II turun oyunları keçirilibKomanda
17:47
Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsullar idxalına çəkdiyi xərci 1,5 % artırıbBiznes
17:37