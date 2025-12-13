Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 18:04
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə sözügedən şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
