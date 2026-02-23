AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XXI turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib
Futbol
- 23 fevral, 2026
- 20:01
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XXI turunun oyunlarında qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, "Sumqayıt" - "Qəbələ" (0:0), "Karvan-Yevlax" - "Araz-Naxçıvan" (0:2) və "Sabah" - "Kəpəz" (1:0) matçlarındakı ümumilikdə 5 mübahisəli epizodu dəyərləndirib.
Mütəxəssis hakimlərin həmin vəziyyətlər zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XXI turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib
Son xəbərlər
21:04
Kallas: Brüsseldə rusiyalı diplomatların sayının azaldılması barədə qərar qəbul edilibDigər ölkələr
20:58
Ukrayna DİN: Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər artıbDigər ölkələr
20:43
Rubio fevralın 25-də Karib hövzəsi ölkələrinə səfər edəcəkDigər ölkələr
20:42
"Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Bu mövsüm ən yüksək səviyyəli oyunumuzu "Qarabağ"a qarşı keçirmişik"Futbol
20:36
Dünya Bankı: Ukraynanın bərpası 588 milyard dollara başa gələcəkDigər ölkələr
20:26
Foto
Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzrə razılıq əldə olunmayıbDigər ölkələr
20:18
Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
20:15
Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyibDigər ölkələr
20:02