İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XXI turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 20:01
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XXI turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XXI turunun oyunlarında qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, "Sumqayıt" - "Qəbələ" (0:0), "Karvan-Yevlax" - "Araz-Naxçıvan" (0:2) və "Sabah" - "Kəpəz" (1:0) matçlarındakı ümumilikdə 5 mübahisəli epizodu dəyərləndirib.

    Mütəxəssis hakimlərin həmin vəziyyətlər zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XXI turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    AFFA AFFA Hakimlər Komitəsi Rəhim Həsənov mübahisəli epizodlar Misli Premyer Liqası XXI tur

    Son xəbərlər

    21:04

    Kallas: Brüsseldə rusiyalı diplomatların sayının azaldılması barədə qərar qəbul edilib

    Digər ölkələr
    20:58

    Ukrayna DİN: Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər artıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rubio fevralın 25-də Karib hövzəsi ölkələrinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:42

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Bu mövsüm ən yüksək səviyyəli oyunumuzu "Qarabağ"a qarşı keçirmişik"

    Futbol
    20:36

    Dünya Bankı: Ukraynanın bərpası 588 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    20:26
    Foto

    Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzrə razılıq əldə olunmayıb

    Digər ölkələr
    20:18

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    20:15

    Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:02

    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti