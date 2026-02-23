İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Neftçi" Anatoli Banişevskinin 9 nömrəli formasını əbədiləşdirib

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 19:44
    Neftçi Anatoli Banişevskinin 9 nömrəli formasını əbədiləşdirib

    "Neftçi" əfsanəvi futbolçusu Anatoli Banişevskinin 9 nömrəli formasını əbədiləşdirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, 2026/2027 mövsümündən etibarən komandanın 9 nömrəli forması Banişevskinin xatirəsinə istifadədən götürüləcək.

    Qərar fevralın 23-də anadan olmasının 80 illiyi tamam olan unudulmaz hücumçunun xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq qəbul edilib.

    Bildirilib ki, Anatoli Banişevski 16 il ərzində "Neftçi"nin 9 nömrəli formasını şərəf və sədaqətlə geyinib, bu nömrə altında çoxsaylı qələbə qolları vuraraq klubun adını yüksəklərə daşıyıb.

    Qeyd olunub ki, bu addım 89 illik tarixi ərzində Azərbaycan futboluna mühüm töhfələr vermiş "Neftçi"nin şanlı keçmişinə və klubun formasını daşımış bütün futbolçulara hörmətin ifadəsidir.

    Anatoli Banişevski 9 nömrəli forma

    Son xəbərlər

    19:59

    Macarıstan və Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini bloklayıb

    Digər ölkələr
    19:56
    Foto

    Brüsseldə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    19:50

    Şahin Mustafayev: "Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi başa çatıb"

    İnfrastruktur
    19:44

    "Neftçi" Anatoli Banişevskinin 9 nömrəli formasını əbədiləşdirib

    Futbol
    19:42
    Foto

    Azərbaycan və İran arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    19:36

    Avropa Parlamenti ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Meksika Milli Qvardiyasının 25 hərbçisi narkokartel üzvləri ilə toqquşmalarda ölüb

    Digər ölkələr
    19:16

    UEFA "Benfika"nın futbolçusunu "Real"la oyun öncəsi diskvalifikasiya edib

    Futbol
    19:05
    Foto

    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti