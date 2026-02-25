Polşada şəhər meri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 16:41
Polşada Çenstoxova şəhərinin meri Kşiştof Matyaşik korrupsiya şübhəsi ilə saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xüsusi xidmət orqanları üzrə əlaqələndirici nazirin mətbuat katibi Yatsek Dobjinski sosial şəbəkələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, saxlanılmanı antikorrupsiya bürosunun əməkdaşları məmurun yaşadığı yerin yaxınlığında həyata keçiriblər. Əməliyyat Milli Prokurorluğun Sileziya şöbəsi prokurorunun əmri ilə keçirilib.
Müstəntiqlər sənədləri və sübutları toplayaraq Çenstoxova ərazisində bir neçə yerdə işləyirlər. Axtarışlar başa çatdıqdan sonra saxlanılan mer rəsmi ittihamın irəli sürülməsi və dindirilmə üçün Katovitsedəki prokurorluğa aparılacaq.
Son xəbərlər
17:50
Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılırEnergetika
17:46
Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilibİqtisadiyyat
17:42
Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edibBiznes
17:37
Foto
Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınırİnfrastruktur
17:35
Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklərXarici siyasət
17:32
Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilərFutbol
17:26
Foto
Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olubDaxili siyasət
17:23
Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaqRegion
17:22