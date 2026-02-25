İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Polşada şəhər meri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    • 25 fevral, 2026
    • 16:41
    Polşada şəhər meri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Polşada Çenstoxova şəhərinin meri Kşiştof Matyaşik korrupsiya şübhəsi ilə saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xüsusi xidmət orqanları üzrə əlaqələndirici nazirin mətbuat katibi Yatsek Dobjinski sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, saxlanılmanı antikorrupsiya bürosunun əməkdaşları məmurun yaşadığı yerin yaxınlığında həyata keçiriblər. Əməliyyat Milli Prokurorluğun Sileziya şöbəsi prokurorunun əmri ilə keçirilib.

    Müstəntiqlər sənədləri və sübutları toplayaraq Çenstoxova ərazisində bir neçə yerdə işləyirlər. Axtarışlar başa çatdıqdan sonra saxlanılan mer rəsmi ittihamın irəli sürülməsi və dindirilmə üçün Katovitsedəki prokurorluğa aparılacaq.

    В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

