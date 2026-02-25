Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 16:21
    В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

    В Польше задержали мэра города Ченстохова Кшиштофа Матящика по подозрению в коррупции.

    Как передает Report, об этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил в соцсетях.

    По его словам, задержание произвели сотрудники антикоррупционного бюро недалеко от места проживания чиновника. Операция была проведена по приказу прокурора Силезского отдела Национальной прокуратуры.

    Следователи работают в нескольких локациях на территории Ченстоховы, изымая документы и доказательства. После завершения обысков задержанного мэра доставят в прокуратуру в Катовице для официального предъявления обвинений и проведения допроса.

