В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

В Польше задержали мэра города Ченстохова Кшиштофа Матящика по подозрению в коррупции.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил в соцсетях.

По его словам, задержание произвели сотрудники антикоррупционного бюро недалеко от места проживания чиновника. Операция была проведена по приказу прокурора Силезского отдела Национальной прокуратуры.

Следователи работают в нескольких локациях на территории Ченстоховы, изымая документы и доказательства. После завершения обысков задержанного мэра доставят в прокуратуру в Катовице для официального предъявления обвинений и проведения допроса.