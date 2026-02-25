Papikyan və Laricani ikitərəfli münasibətləri və regional prosesləri müzakirə ediblər
Region
- 25 fevral, 2026
- 16:54
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan və İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani iki ölkə arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Onlar həmçinin regiondakı proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
S.Papikyan fevralın 23-dən İrandadır. O, həmçinin iranlı həmkarı Əziz Nəsirzadə ilə danışıqlar aparıb.
