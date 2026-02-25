Папикян и Лариджани обсудили перспективы развития связей между Арменией и Ираном

Министр обороны Армении Сурен Папикян и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани обсудили перспективы развития двусторонних связей между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они также обсудили процессы в регионе.

Папикян с 23 февраля находится в Иране. Он также провел переговоры с иранским коллегой Азизом Насирзаде.