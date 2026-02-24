Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Иран и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 14:36
    Иран и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны

    Министры обороны Ирана и Армении Азиз Насирзаде и Сурен Папикян в ходе встречи в Тегеране провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах обороны.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, Насирзаде на переговорах с армянским коллегой заявил, что отношения между Ираном и Арменией динамично развиваются и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества во всех направлениях, особенно в сфере обороны.

    Иранский министр также указал на важность обмена мнениями по вопросам границы, безопасности и геополитической ситуации в регионе.

    В свою очередь Папикян отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Ираном во всех областях, в частности в сфере обороны.

    "Эта встреча подтверждает решимость двух стран укреплять оборонные и военные связи, а также обеспечивать региональный мир и безопасность",- отметил он.

