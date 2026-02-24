Иран и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министры обороны Ирана и Армении Азиз Насирзаде и Сурен Папикян в ходе встречи в Тегеране провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, Насирзаде на переговорах с армянским коллегой заявил, что отношения между Ираном и Арменией динамично развиваются и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества во всех направлениях, особенно в сфере обороны.

Иранский министр также указал на важность обмена мнениями по вопросам границы, безопасности и геополитической ситуации в регионе.

В свою очередь Папикян отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Ираном во всех областях, в частности в сфере обороны.

"Эта встреча подтверждает решимость двух стран укреплять оборонные и военные связи, а также обеспечивать региональный мир и безопасность",- отметил он.