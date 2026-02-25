İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Ermənistanın ABŞ-dəki səfirinin qardaşına şərti cəza verilib

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 16:39
    Ermənistanın ABŞ-dəki səfirinin qardaşına şərti cəza verilib

    Ermənistan məhkəməsi Mkrtiç Mkrtçyanı (Ermənistanın ABŞ-dəki səfiri Narek Mkrtçyanın qardaşı - red.) qanunsuz silah saxlamaqda təqsirli bilib və ona bir il müddətinə şərti azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Məhkəmənin qərarına əsasən, 2025-ci il sentyabrın 3-dən 2026-cı il yanvarın 3-dək olan dörd aylıq faktiki həbs müddəti cəza müddətinə daxil edilib. Yekun azadlıqdan məhrumetmə müddəti səkkiz ay təşkil edib.

    Mkrtçyana probasiya xidmətinin razılığı olmadan ölkə ərazisini tərk etmək qadağan edilib, yaşayış yerini dəyişdiyi təqdirdə isə o, bu barədə müvafiq orqanı məlumatlandırmağa borcludur.

    Xatırladaq ki, Mkrtiç Mkrtçyan avqustun 4-də həbs edilmişdi.

    Ermənistan Narek Mkrtçyan ABŞ
    Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

    Son xəbərlər

    17:54

    Anar Quliyev Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    İqtisadiyyat
    17:54

    Pezeşkian: Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaxşı perspektivlərimiz var

    Region
    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti