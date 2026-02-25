Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 16:13
    Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

    Суд в Армении признал Мкртича Мкртчяна [брат посла Армении в США Нарека Мкртчяна - ред.] виновным в незаконном хранении оружия и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Согласно решению суда, в срок наказания зачтены четыре месяца фактического содержания под стражей - с 3 сентября 2025 года по 3 января 2026 года. Окончательный срок лишения свободы составил восемь месяцев.

    Мкртчяну запрещено покидать территорию страны без согласия службы пробации, а в случае смены места жительства он обязан уведомить об этом соответствующий орган.

    Мкртич Мкртчян был арестован 4 августа.

