Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

Суд в Армении признал Мкртича Мкртчяна [брат посла Армении в США Нарека Мкртчяна - ред.] виновным в незаконном хранении оружия и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно решению суда, в срок наказания зачтены четыре месяца фактического содержания под стражей - с 3 сентября 2025 года по 3 января 2026 года. Окончательный срок лишения свободы составил восемь месяцев.

Мкртчяну запрещено покидать территорию страны без согласия службы пробации, а в случае смены места жительства он обязан уведомить об этом соответствующий орган.

Мкртич Мкртчян был арестован 4 августа.