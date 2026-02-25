İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Vüqar Əhmədov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 25 fevral, 2026
    • 16:37
    Vüqar Əhmədov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün "Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, görüşdə Qəbələ və Oğuz rayonlarından olan sakinlər iştirak ediblər. Qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən keçirilib.

    Qəbul zamanı "Azərişığ"ın fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olan müvafiq müraciətlər cavablandırılıb, qaldırılan bəzi məsələlərin yerindəcə həlli ilə bağlı tədbirlər görülüb. Həlli araşdırma tələb edən məsələlərlə əlaqədar yazılı müraciət qeydə alınaraq aidiyyəti şöbələrin icraatına göndərilib.

    "Azərişıq" ölkənin bütün regionlarında vətəndaşlarla, eləcə də sahibkar və fermerlərlə görüşlər təşkil edir, onların təklif və tövsiyələri dinlənilir. Bu cür görüşlərin keçirilməsində məqsəd maarifləndirici məlumatların verilməsi ilə yanaşı, abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, mövcud problemlərin həll edilməsi və elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsidir.

    “Azərişıq” ASC Vüqar Əhmədov Qəbələ Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:54

    Anar Quliyev Xankəndidə vətəndaşları qəbul edəcək

    İqtisadiyyat
    17:54

    Pezeşkian: Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaxşı perspektivlərimiz var

    Region
    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti