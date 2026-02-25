İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Avstraliya İsrail və Livandakı diplomatlarının ailə üzvlərini təxliyə edir

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 16:49
    Avstraliya İsrail və Livandakı diplomatlarının ailə üzvlərini təxliyə edir

    Avstraliya hökuməti Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda İsrail və Livanda fəaliyyət göstərən diplomatlarının ailə üzvlərinin təxliyə edilməsi barədə sərəncam verib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Avstraliyanın Təl-Əviv və Beyrutdakı səfirlikləri fəaliyyətini davam etdirəcək. Eyni zamanda, vətəndaşlara İsrail, Livan və İrana səfər etməməklə bağlı mövcud tövsiyə dəyişməz olaraq qalır. Həmçinin, bu ölkələrdə olan avstraliyalılara oranı ən qısa zamanda tərk etmələri tövsiyə olunur.

    Avstraliya Livan İsrail
    Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Израиля и Ливана
    Australia evacuates diplomats' families from Israel, Lebanon

    Son xəbərlər

    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    17:23

    Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaq

    Region
    17:22

    Kristian Kivu "İnter"lə müqaviləsinin müddətini 2028-ci ilə qədər uzadacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti