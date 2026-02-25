Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Израиля и Ливана

Правительство Австралии распорядилось эвакуировать членов семей дипломатов, работающих в Израиле и Ливане на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Австралийские посольства в Тель-Авиве и Бейруте продолжат работу. В то же время текущая рекомендация гражданам не совершать поездки в Израиль, Ливан и Иран остается без изменений. Также австралийцам, находящимся в этих странах, советуют покинуть их как можно скорее.