    Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Израиля и Ливана

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 16:39
    Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Израиля и Ливана

    Правительство Австралии распорядилось эвакуировать членов семей дипломатов, работающих в Израиле и Ливане на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Австралийские посольства в Тель-Авиве и Бейруте продолжат работу. В то же время текущая рекомендация гражданам не совершать поездки в Израиль, Ливан и Иран остается без изменений. Также австралийцам, находящимся в этих странах, советуют покинуть их как можно скорее.

    Лента новостей