    Ankarada Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 16:45
    Türkiyənin paytaxtı Ankarada Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, mərasim Xocalı Abidə Park Muzeyində keçirilib.

    Mərasimdə Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilənlərin xatirəsi anılıb, abidənin önünə qərənfillər qoyulub.

    Daha sonra Xocalıya həsr edilmiş sərgi ziyarət olunub.

    В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

