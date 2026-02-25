Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 17:22
    В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В Анкаре состоялось памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, мероприятие прошло в комплексе Памятник Ходжалы и музей Ходжалы.

    Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Ходжалинскому геноциду, а затем посетили выставку, посвященную этой трагедии.

