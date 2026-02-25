В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 17:22
В Анкаре состоялось памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, мероприятие прошло в комплексе Памятник Ходжалы и музей Ходжалы.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Ходжалинскому геноциду, а затем посетили выставку, посвященную этой трагедии.
