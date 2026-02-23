İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 20:02
    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Miçotakislə görüşdə Egey və Aralıq dənizi ilə bağlı mübahisəli məsələləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bununla bağlı xalqa müraciəti zamanı məlumat verib.

    "Biz imzaladığımız sənədlərlə münasibətlərimizi yaxşılaşdırdıq", - Ərdoğan bildirib.

    O əlavə edib ki, 2025-ci ildə Türkiyə ilə Yunanıstan arasında 7 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi olub:

    "Bunu 10 milyard dollar səviyyəsinə çatdırmağı arzulayırıq".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kiriakos Miçotakis Türkiyə-Yunanıstan əlaqələri
    Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются
    Recep Tayyip Erdogan: Relations between Türkiye and Greece improving

    Son xəbərlər

    21:04

    Kallas: Brüsseldə rusiyalı diplomatların sayının azaldılması barədə qərar qəbul edilib

    Digər ölkələr
    20:58

    Ukrayna DİN: Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına qarşı sui-qəsdlər artıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rubio fevralın 25-də Karib hövzəsi ölkələrinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    20:42

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Bu mövsüm ən yüksək səviyyəli oyunumuzu "Qarabağ"a qarşı keçirmişik"

    Futbol
    20:36

    Dünya Bankı: Ukraynanın bərpası 588 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    20:26
    Foto

    Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzrə razılıq əldə olunmayıb

    Digər ölkələr
    20:18

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    20:15

    Tramp qaydaları pozan ölkələri tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    20:02

    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti