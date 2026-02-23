Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır
Region
- 23 fevral, 2026
- 20:02
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Miçotakislə görüşdə Egey və Aralıq dənizi ilə bağlı mübahisəli məsələləri müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bununla bağlı xalqa müraciəti zamanı məlumat verib.
"Biz imzaladığımız sənədlərlə münasibətlərimizi yaxşılaşdırdıq", - Ərdoğan bildirib.
O əlavə edib ki, 2025-ci ildə Türkiyə ilə Yunanıstan arasında 7 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi olub:
"Bunu 10 milyard dollar səviyyəsinə çatdırmağı arzulayırıq".
Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/o1dvwidIn6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 23, 2026
