Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил спорные вопросы, связанные с Эгейским и Средиземным морями.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер сообщил в обращении к нации.

"Мы подписали ряд соглашений, что говорит об улучшении двусторонних отношений", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что в 2025 году товарооборот между Турцией и Грецией составил 7 млрд долларов:

"Мы намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов".