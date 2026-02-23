Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются
В регионе
- 23 февраля, 2026
- 20:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил спорные вопросы, связанные с Эгейским и Средиземным морями.
Как сообщает Report, об этом турецкий лидер сообщил в обращении к нации.
"Мы подписали ряд соглашений, что говорит об улучшении двусторонних отношений", - заявил Эрдоган.
Он добавил, что в 2025 году товарооборот между Турцией и Грецией составил 7 млрд долларов:
"Мы намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов".
Последние новости
20:52
Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии УкраинеДругие страны
20:44
Каллас: ЕС сокращает число сотрудников дипмиссии РФ в БрюсселеДругие страны
20:36
На ряде улиц Баку движение транспорта будет полностью ограниченоИнфраструктура
20:25
Рубио отправится с визитом в страны Карибского региона 25 февраляДругие страны
20:22
ВБ: Восстановление Украины обойдется в $588 млрдДругие страны
20:12
Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаютсяВ регионе
20:02
Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через АразИнфраструктура
19:58
Фото
Баку и Тегеран подписали меморандум по итогам 17-го заседания ГоскомиссииИнфраструктура
19:43
Фото