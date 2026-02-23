Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 20:12
    Эрдоган: Отношения между Турцией и Грецией улучшаются

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил спорные вопросы, связанные с Эгейским и Средиземным морями.

    Как сообщает Report, об этом турецкий лидер сообщил в обращении к нации.

    "Мы подписали ряд соглашений, что говорит об улучшении двусторонних отношений", - заявил Эрдоган.

    Он добавил, что в 2025 году товарооборот между Турцией и Грецией составил 7 млрд долларов:

    "Мы намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов".

    Ərdoğan: Türkiyə ilə Yunanıstanın münasibətləri yaxşılaşır
    Recep Tayyip Erdogan: Relations between Türkiye and Greece improving

