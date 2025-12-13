В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка
Другие страны
- 13 декабря, 2025
- 14:00
Полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка в Дудерштадте (Германия) из-за возможной угрозы.
Как передает Report, об этом пишет газета Bild.
Причиной стало сообщение о потенциальной угрозе. Очевидцы сообщили, что видели молодого человека с огнестрельным оружием. Свидетели сообщили, что видели мужчину в возрасте от 17 до 20 лет с оружием.
Пока неизвестно, было ли оно муляжом или настоящим. Поиски подозреваемого продолжаются.
Последние новости
14:35
Фото
В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара АлиеваВнешняя политика
14:30
В Нахчыване и Джебраиле начаты работы по созданию азербайджано-турецко-европейского энергоузлаЭнергетика
14:10
Азербайджан сократил на 13% расходы на импорт одежды из ТурцииБизнес
14:08
Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллектаИКТ
14:02
Прогноз погоды на воскресеньеЭкология
14:00
В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынкаДругие страны
13:52
27-летняя жительница Сумгайыта скончалась после абортаПроисшествия
13:48
В Тбилиси сегодня пройдет финал детского конкурса ЕвровидениеKультурная политика
13:43