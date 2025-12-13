В Германии полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка

Полиция эвакуировала примерно 120 человек с рождественского рынка в Дудерштадте (Германия) из-за возможной угрозы.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

Причиной стало сообщение о потенциальной угрозе. Очевидцы сообщили, что видели молодого человека с огнестрельным оружием. Свидетели сообщили, что видели мужчину в возрасте от 17 до 20 лет с оружием.

Пока неизвестно, было ли оно муляжом или настоящим. Поиски подозреваемого продолжаются.