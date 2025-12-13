Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    13 dekabr, 2025
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 82,688 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,1 % azdır.

    Təkcə noyabrda Türkiyə Azərbaycana 6,888 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 8,9 % azdır.

    Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri 11 ayda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % artaraq 37 milyard 765 milyon ABŞ dollarına, noyabrda isə 15,9 % artaraq 3,752 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 6 milyard 143,596 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 38,8 % çox), Fransa 4 milyard 398,345 milyon ABŞ dolları (14,8 % çox) və Böyük Britaniya 3 milyard 862,493 milyon ABŞ dolları (0,9 % çox) dəyərində həyata keçirib.

