    В Тбилиси сегодня пройдет финал детского конкурса Евровидение

    Kультурная политика
    • 13 декабря, 2025
    • 13:48
    В Тбилиси сегодня пройдет финал детского песенного конкурса Евровидение.

    Как сообщает грузинское бюро Report, финальное шоу конкурса состоится в 20:00 по местному времени.

    В финальном этапе самого престижного детского музыкального конкурса Европы на сцену выйдут участники из 18 европейских стран.

    Азербайджан на этом конкурсе будет представлять Ягмур Насруллаева.

    Зрители могут голосовать через сайт jesc.tv.

    Голосование сегодня будет временно приостановлено в момент начала прямой трансляции - в 20:00. После того, как все 18 участников выйдут на сцену, голосование будет вновь открыто для второго этапа на 15 минут.

