WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 dekabr, 2025
    • 12:12
    Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcək

    Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin finalı keçiriləcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, müsabiqənin final şousu bu gün, yerli vaxtla saat 20:00-da baş tutacaq.

    Avropanın ən nüfuzlu uşaq musiqi yarışmasının final mərhələsində 18 Avropa ölkəsindən olan iştirakçılar səhnəyə çıxacaqlar.

    Azərbaycanı bu müsabiqədə Yağmur Nəsrullayeva təmsil edəcək.

    Tamaşaçılar jesc.tv saytı vasitəsilə səs verə bilərlər.

    Səsvermə bu gün canlı yayımın başladığı vaxt – saat 20:00-da müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bütün 18 iştirakçı səhnəyə çıxdıqdan sonra isə səsvermə 15 dəqiqəlik ikinci mərhələ üçün yenidən açılacaq.

    Uşaq Avroviziya 2025 Gürcüstan Azərbaycan Yağmur Nəsrullayeva

    Son xəbərlər

    12:38

    Ermənistanda hərbçinin intiharı ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Region
    12:38
    Video

    Ürəyi dayanan pasiyent 45 dəqiqə sonra həyata qaytarılıb

    Sağlamlıq
    12:28

    Bakıda quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs Tərtərdə saxlanılıb

    Hadisə
    12:19

    Azərbaycanda bina və qurğuların getdikcə artan dağılmadan mühafizəsi ilə bağlı yeni normalar təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    12:12

    Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:12

    Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:09
    Foto

    FHN Bakıxanovda yaşayış kompleksində təlim keçirib

    Digər
    12:04

    Azərbaycan Ağ Evdə regionlararası enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Energetika
    12:02

    İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti