Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcək
Mədəniyyət siyasəti
- 13 dekabr, 2025
- 12:12
Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin finalı keçiriləcək.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, müsabiqənin final şousu bu gün, yerli vaxtla saat 20:00-da baş tutacaq.
Avropanın ən nüfuzlu uşaq musiqi yarışmasının final mərhələsində 18 Avropa ölkəsindən olan iştirakçılar səhnəyə çıxacaqlar.
Azərbaycanı bu müsabiqədə Yağmur Nəsrullayeva təmsil edəcək.
Tamaşaçılar jesc.tv saytı vasitəsilə səs verə bilərlər.
Səsvermə bu gün canlı yayımın başladığı vaxt – saat 20:00-da müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bütün 18 iştirakçı səhnəyə çıxdıqdan sonra isə səsvermə 15 dəqiqəlik ikinci mərhələ üçün yenidən açılacaq.
