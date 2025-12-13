Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    ИКТ
    • 13 декабря, 2025
    • 14:08
    Азербайджан обсудил с компанией "OpenAI" создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

    Обсуждения состоялись в рамках визита Р. Набиева в США на встрече с руководителем офиса прикладных исследований компании Борисом Поуэром.

    "Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере создания инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта, реализации совместных инновационных и исследовательских инициатив, образования и подготовки кадров, а также применения решений в области искусственного интеллекта, адаптированных к локальным требованиям", - отметил министр.

    Azərbaycan "OpenAI" ilə suveren süni intellekt infrastrukturunun yaradılmasını müzakirə edib
