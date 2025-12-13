Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта
- 13 декабря, 2025
- 14:08
Азербайджан обсудил с компанией "OpenAI" создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".
Обсуждения состоялись в рамках визита Р. Набиева в США на встрече с руководителем офиса прикладных исследований компании Борисом Поуэром.
"Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере создания инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта, реализации совместных инновационных и исследовательских инициатив, образования и подготовки кадров, а также применения решений в области искусственного интеллекта, адаптированных к локальным требованиям", - отметил министр.
ABŞ-yə səfər çərçivəsində “OpenAI” şirkətinin tətbiqi tədqiqatlar ofisinin rəhbəri Boris Pouer ilə görüş keçirdik. Suveren süni intellekt infrastrukturunun yaradılması, birgə innovasiya və tədqiqat təşəbbüsləri, təhsil və kadr hazırlığı, lokal tələblərə uyğunlaşdırılmış suni zəka… pic.twitter.com/pnSlDqsLos— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) December 13, 2025