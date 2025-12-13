Азербайджан и "OpenAI" обсудили создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта

Азербайджан обсудил с компанией "OpenAI" создание инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

Обсуждения состоялись в рамках визита Р. Набиева в США на встрече с руководителем офиса прикладных исследований компании Борисом Поуэром.

"Мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере создания инфраструктуры для суверенного искусственного интеллекта, реализации совместных инновационных и исследовательских инициатив, образования и подготовки кадров, а также применения решений в области искусственного интеллекта, адаптированных к локальным требованиям", - отметил министр.