Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе

В Амурском заливе в Приморском крае пять автомобилей провалились под лед.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС России.

"Сегодня в Амурском заливе, в районе устья реки Раздольной, под лед ушли пять автомобилей. Три провалились под воду ранним утром. Днем ушел под воду четвертый автомобиль, для обследования места происшествия работала водолазная группа МЧС России: погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На месте работала водолазная группа.