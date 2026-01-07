Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе
- 07 января, 2026
В Амурском заливе в Приморском крае пять автомобилей провалились под лед.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС России.
"Сегодня в Амурском заливе, в районе устья реки Раздольной, под лед ушли пять автомобилей. Три провалились под воду ранним утром. Днем ушел под воду четвертый автомобиль, для обследования места происшествия работала водолазная группа МЧС России: погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
На месте работала водолазная группа.
