    Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей

    Внешняя политика
    • 07 января, 2026
    • 12:57
    Азербайджан и Украина заинтересованы в расширении межрегионального сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом посол Украины в Баку Юрий Гусев написал на своей странице в соцсети Х.

    "Первый региональный визит 2026 года: продуктивная встреча с Эльвином Пашаевым, главой ИВ Гахского района Азербайджана. Цель встречи – возобновление связей между Черноморском и Гахом и расширение практического межрегионального сотрудничества между Украиной и Азербайджаном", - написал украинский дипломат.

    Азербайджан Украина Гах Черноморск Юрий Гусев
    Bakı və Kiyev regionlararası əlaqələri intensivləşdirmək niyyətindədir

