Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей
Внешняя политика
- 07 января, 2026
- 12:57
Азербайджан и Украина заинтересованы в расширении межрегионального сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом посол Украины в Баку Юрий Гусев написал на своей странице в соцсети Х.
"Первый региональный визит 2026 года: продуктивная встреча с Эльвином Пашаевым, главой ИВ Гахского района Азербайджана. Цель встречи – возобновление связей между Черноморском и Гахом и расширение практического межрегионального сотрудничества между Украиной и Азербайджаном", - написал украинский дипломат.
🇺🇦🤝🇦🇿 First regional visit of 2026: productive meeting with Elvin Pashayev, Head of Gakh region of Azerbaijan. Focused on renewing Chornomorsk–Gakh ties and expanding practical interregional cooperation between Ukraine and Azerbaijan. pic.twitter.com/GPr7RyjUYF— Yuriy Husyev (@Husyev) January 7, 2026
