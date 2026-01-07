İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakı və Kiyev regionlararası əlaqələri intensivləşdirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 07 yanvar, 2026
    • 13:01
    Azərbaycan və Ukrayna regionlararası əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "2026-cı ilin ilk regional səfəri: Azərbaycanın Qax rayonunun icra başçısı Elvin Paşayevlə məhsuldar görüş. Görüşün məqsədi Çernomorsk və Qax arasında əlaqələrin yenilənməsi və Ukrayna ilə Azərbaycan arasında regionlararası əməkdaşlığın genişləndirilməsidir", - diplomat yazıb.

    Ukrayna Yuri Qusev Qax
    Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей

