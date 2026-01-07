Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 13:09
    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Определены даты первых матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, матчи "Сумгайыт" – "Зиря" и "Сабах" – "Габала" пройдут 4 февраля, а встречи "Шамахы" – "Карабах" и "Туран Товуз" – "Кяпаз" состоятся на следующий день.

    Кубок Азербайджана

    1/4 финала, первые матчи

    4 февраля

    17:00. "Сумгайыт" – "Зиря"

    Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

    19:30. "Сабах" – "Габала"

    "Банк Республика Арена"

    5 февраля

    14:30. "Шамахы" – "Карабах"

    Шамахинский городской стадион

    19:00. "Туран Товуз" – "Кяпаз"

    Товузский городской стадион

    Кубок Азербайджана футбол матчи
    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Последние новости

    13:09

    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Футбол
    13:07

    Теодора Георгиева: Азербайджанский газ - самый конкурентоспособный

    Энергетика
    13:05

    Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе

    В регионе
    13:02

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается туман

    Экология
    12:57

    Баку и Киев нацелены на активизацию межрегиональных связей

    Внешняя политика
    12:56

    В аэропортах Парижа отменены до 150 рейсов из-за снегопада и гололеда

    Другие страны
    12:50

    Премьер-лига: Названа ​​дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"

    Футбол
    12:34

    Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с РФ к концу 2027 года

    Другие страны
    12:27

    В Хазарском районе Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей