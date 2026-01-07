Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала
Футбол
- 07 января, 2026
- 13:09
Определены даты первых матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, матчи "Сумгайыт" – "Зиря" и "Сабах" – "Габала" пройдут 4 февраля, а встречи "Шамахы" – "Карабах" и "Туран Товуз" – "Кяпаз" состоятся на следующий день.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
4 февраля
17:00. "Сумгайыт" – "Зиря"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
19:30. "Сабах" – "Габала"
"Банк Республика Арена"
5 февраля
14:30. "Шамахы" – "Карабах"
Шамахинский городской стадион
19:00. "Туран Товуз" – "Кяпаз"
Товузский городской стадион
