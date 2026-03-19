Биткоин и Ethereum снизились в пределах 5%

Стоимость двух крупнейших по капитализации криптовалют - биткоина и Ethereum (ETH) - снижается в пределах 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Курс биткоина снизился на 4,46% - до $70,85 тыс., Ethereum - на 5,67%, до $2,195 тыс.

По данным портала Coinmarketcap, совокупная капитализация криптовалютного рынка достигает $2,43 трлн. Из этого объема на биткоин приходится $1,418 трлн, или 58,2%, на Ethereum - $264,881 млрд, или 10,9%.

Согласно данным платформы Coinglass, за последние сутки на мировых криптобиржах были ликвидированы позиции более 137 тыс. трейдеров на общую сумму свыше $456 млн. Наибольший объем ликвидаций пришелся на биткоин - $154,73 млн. При этом около $382,7 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, еще $74,12 млн - на короткие. Крупнейший ордер на ликвидацию за последние сутки был зафиксирован на криптобирже Aster в торговой паре ETHUSDT на сумму $17,97 млн.