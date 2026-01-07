İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:43
    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Sumqayıt" – "Zirə" və "Sabah" – "Qəbələ" matçları fevralın 4-də, "Şamaxı" – "Qarabağ" və "Turan Tovuz" – "Kəpəz" qarşılaşmaları isə növbəti gün keçiriləcək.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, ilk oyunlar

    4 fevral

    17:00. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    19:30. "Sabah""Qəbələ"

    "Bank Respublika Arena"

    5 fevral

    14:30. "Şamaxı""Qarabağ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz""Kəpəz"

    Tovuz şəhər stadionu

    Azərbaycan Kuboku ilk oyunlar "Qarabağ" komandası "Turan Tovuz" klubu "Sumqayıt" klubu
    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Son xəbərlər

    13:20

    Türkiyədə qəzaya uğrayan Liviya təyyarəsinin "qara qutu"su zədələnib

    Region
    13:20

    Albaniya klubuna keçən azərbaycanlı futbolçu: "Özümü Avropada sınamağa üstünlük verdim"

    Futbol
    13:11

    Paris aeroportlarında əlverişsiz hava şəraiti 150-yə yaxın reysin ləğvinə səbəb olub

    Digər ölkələr
    13:05

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin şirkəti ləğv olunur

    Biznes
    13:01

    Bakı və Kiyev regionlararası əlaqələri intensivləşdirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    12:48

    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olub

    Futbol
    12:43

    Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Futbol
    12:40

    Sabah hava yağmursuz və dumanlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:32

    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçının tarixi açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti