В Саудовской Аравии НПЗ Samref подвергся воздушной атаке
- 19 марта, 2026
- 10:15
НПЗ Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что последствия минимальны.
Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором призвал к эвакуации сотрудников нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая персонал НПЗ Samref.
Отметим, что Samref является совместным предприятием Saudi Aramco и Exxon Mobil. Этот порт на данный момент - единственный пункт для экспорта нефти Саудовской Аравии.
