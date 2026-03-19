В Саудовской Аравии НПЗ Samref подвергся воздушной атаке

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана
    • 19 марта, 2026
    • 10:15
    НПЗ Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Сообщается, что последствия минимальны.

    Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором призвал к эвакуации сотрудников нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая персонал НПЗ Samref.

    Отметим, что Samref является совместным предприятием Saudi Aramco и Exxon Mobil. Этот порт на данный момент - единственный пункт для экспорта нефти Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке НПЗ Samref
    Səudiyyə Ərəbistanında "Samref" NEZ hava hücumuna məruz qalıb
    Saudi Aramco-Exxon refinery SAMREF in Saudi Arabia's Yanbu targeted
