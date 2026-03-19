В Саудовской Аравии НПЗ Samref подвергся воздушной атаке

НПЗ Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке.

Сообщается, что последствия минимальны.

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление, в котором призвал к эвакуации сотрудников нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая персонал НПЗ Samref.

Отметим, что Samref является совместным предприятием Saudi Aramco и Exxon Mobil. Этот порт на данный момент - единственный пункт для экспорта нефти Саудовской Аравии.