Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану

Азербайджан надеется, что Иран выполнит заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану и примет необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Как сообщает Report, об этом глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов заявил на консультативной встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Байрамов напомнил участникам встречи, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб критической инфраструктуре, в том числе Международному аэропорту Нахчывана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами.

"Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.