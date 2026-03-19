Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $118

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $9,63 или 8,9% - до $117,79.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $112,53.

    Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB повысилась на $9,65 или 9,25% - до $113,95 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

