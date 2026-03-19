В Азербайджане существенно упало производство ноутбуков и компьютеров
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 35 ноутбуков и 68 настольных компьютеров, что соответственно на 94,6% и 95,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, в феврале произведено 3 ноутбука и 48 компьютеров, что на 97% и 96% ниже показателей февраля 2025 года.
По итогам 2025 года в стране было произведено 27 645 ноутбуков (рост 3,5% за год) и 2 920 компьютеров (падение на 52%).
