Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 2 aylıq həcmi açıqlanıb
İKT
- 19 mart, 2026
- 09:42
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 35 ədəd noutbuk, 68 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 94,6 % və 95,6 % azdır.
Təkcə fevralda isə 3 ədəd noutbuk və 48 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 97 % və 96 % azdır.
2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.
