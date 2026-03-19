İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 2 aylıq həcmi açıqlanıb

    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının 2 aylıq həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 35 ədəd noutbuk, 68 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 94,6 % və 95,6 % azdır.

    Təkcə fevralda isə 3 ədəd noutbuk və 48 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 97 % və 96 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi Noutbuk və kompüter istehsalı
    В Азербайджане существенно упало производство ноутбуков и компьютеров
    Azerbaijan sees sharp decline in laptop, desktop production

