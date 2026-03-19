    Байрамов призвал не допустить расширения географии конфликта на Ближнем Востоке

    • 19 марта, 2026
    • 09:34
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал не допустить расширения географии конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом Байрамов заявил на консультативной встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    "Расширение географии конфликта является опасным и должно быть немедленно остановлено. Продолжение атак на государства региона угрожает углублением раскола и подрывом долгосрочной стабильности", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

    По его словам, последствия происходящего выходят за рамки отдельных стран, создавая более широкие региональные и глобальные угрозы, в том числе для гражданского населения и инфраструктуры.

    Министр также указал на необходимость срочного реагирования на текущий кризис. Байрамов напомнил, что Азербайджан после начала эскалации оказал гуманитарную помощь Ирану, в том числе направив последнюю партию 18 марта накануне праздников Новруз и Рамазан.

    Кроме того, Азербайджан содействовал доставке гуманитарной помощи третьих стран в Иран, а также эвакуации гражданских лиц через свою территорию.

    Байрамов также подчеркнул важность региональной ответственности и ведущей роли стран региона в обеспечении мира и безопасности.

    По его словам, приверженность основополагающим принципам международного права - уважению суверенитета и территориальной целостности, неприменению силы и невмешательству во внутренние дела - остается ключевым условием достижения устойчивого мира.

