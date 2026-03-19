Британский банк HSBC может сократить до 20 тыс. работников из-за ИИ

Крупнейший банк Великобритании HSBC может уволить до 20 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ. Это составляет примерно 10% от общего числа сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что наиболее сильно пострадают должности в глобальных сервисных центрах, не связанные с работой с клиентами. Сокращения будут проводиться в рамках среднесрочного плана, рассчитанного на 3–5 лет, причем часть сокращения штата, по словам источников, знакомых с ситуацией, может произойти за счет продажи или закрытия отдельных бизнес-направлений.