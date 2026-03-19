На Тбилисском проспекте установлены новые светофоры
Происшествия
- 19 марта, 2026
- 09:54
В Ясамальском районе Баку, на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде установлены новые светофоры.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, на указанном участке установило 9 столбов светофоров типа "L" и "A", состоящих из дорожной и пешеходной секций.
Новые светофоры установлены в рамках проекта Агентства наземного транспорта Азербайджана по обеспечению прямого доступа с улицы Абдулвахаба Саламзаде к проспекту Зии Буниятова и кругу "20 Января".
Последние новости
