На Тбилисском проспекте установлены новые светофоры

В Ясамальском районе Баку, на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде установлены новые светофоры.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, на указанном участке установило 9 столбов светофоров типа "L" и "A", состоящих из дорожной и пешеходной секций.

Новые светофоры установлены в рамках проекта Агентства наземного транспорта Азербайджана по обеспечению прямого доступа с улицы Абдулвахаба Саламзаде к проспекту Зии Буниятова и кругу "20 Января".