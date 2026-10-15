Прибыль Premium Bank выросла на 42,8% за 9 месяцев

ОАО Premium Bank завершило январь-сентябрь текущего года с прибылью в 12,983 млн манатов, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, за 9 месяцев доходы Premium Bank составили 45,025 млн манатов (рост на 14,8%), расходы - 30,829 млн манатов (рост на 4,7%), отчисления в специальные резервы - 1,213 млн манатов (рост на 73,3%). Банк не выплачивал налог на прибыль.

На 1 октября активы банка достигли 678,915 млн манатов, увеличившись за год на 2,9%. Из этой суммы 487,622 млн манатов составили чистые кредиты клиентам. За год кредитный портфель вырос на 4%.

Обязательства банка увеличились на 3,9% и составили 480,79 млн манатов. Депозитный портфель вырос на 6,4%, до 402,339 млн манатов, а балансовый капитал - на 0,7%, до 198,126 млн манатов.

Premium Bank был создан в 1993 году под названием AZAL Bank. В 2008 году он сменил название на Silk Vey Bank, а в 2018 году провел ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 174,601 млн манатов.

Акционеры банка: бывший президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров с долей 86,25%, ООО VIP Aviation Services - 13,47% и Эльвира Ахмедова - 0,28%.