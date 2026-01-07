Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер-лига: Названа ​​дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 12:50
    Премьер-лига: Названа ​​дата матча Карабах - Туран Товуз

    Обнародовано расписание XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.

    30 января

    14:30. "Карван-Евлах" - "Сумгайыт"

    Евлахский городской стадион

    17:00. "Габала" - "Имишли"

    Габалинский городской стадион

    31 января

    14:30. "Кяпяз" - "Шамахы"

    Евлахский городской стадион

    17:00. "Зиря" - "Сабах"

    Стадион Спорткомплекса Зиря

    1 февраля

    16:00. "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"

    Liv Bona Dea Arena

    18:30. "Карабах" - "Туран Товуз"

    Azersun Arena.

