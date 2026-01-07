Премьер-лига: Названа дата матча "Карабах" - "Туран Товуз"
Футбол
- 07 января, 2026
- 12:50
Обнародовано расписание XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.
30 января
14:30. "Карван-Евлах" - "Сумгайыт"
Евлахский городской стадион
17:00. "Габала" - "Имишли"
Габалинский городской стадион
31 января
14:30. "Кяпяз" - "Шамахы"
Евлахский городской стадион
17:00. "Зиря" - "Сабах"
Стадион Спорткомплекса Зиря
1 февраля
16:00. "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"
Liv Bona Dea Arena
18:30. "Карабах" - "Туран Товуз"
Azersun Arena.
