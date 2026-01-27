КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Северная Корея провела очередные ракетные испытания, выпустив две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    По информации агентства, правительство Японии расценило эти действия как грубое нарушение международных норм и заявило о жестком дипломатическом протесте.

    По данным японского Минобороны, одна из ракет поднялась на высоту около 80 км и преодолела порядка 350 км. Ракеты, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити распорядилась усилить мониторинг ситуации и принять меры по обеспечению безопасности морского и воздушного сообщения.

    В Вашингтоне подтвердили, что внимательно следят за ситуацией и координируют действия с союзниками. В командовании ВС США в Корее подчеркнули, что запуск не представляет приоритетной угрозы для США и их партнеров, подтвердив при этом приверженность обороне региона.

    Ранее, 4 января, КНДР уже проводила аналогичные пуски баллистических ракет в направлении Японского моря. Впоследствии северокорейские государственные СМИ заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия.

